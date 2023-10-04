60 saniyede ekonomide bugün (04 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚚 Eylül ihracatında Cumhuriyet rekoru kırıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 4, 2023
🛢️ Brent petrol fiyatları geriliyor
👩💼 ABD'deki özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/JGq7Ykjgj8