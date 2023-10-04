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Fenerbahçe Futbol Takımı kafilesi, Slovakya’nın Trnava kentinde kamp yapacağı otele geldi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. - VTR
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (04 Ekim 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
60 saniyede ekonomide bugün (04 Ekim 2023)

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