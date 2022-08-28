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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.08.2022
60 saniyede bugün (28 Ağustos 2022)

Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü
Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım
Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde 'sıcak ödemi' oluştu
Klasik otomobil tutkunlarından '30 Ağustos'a özel konvoy

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