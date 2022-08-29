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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.08.2022
60 saniyede bugün (29 Ağustos 2022)

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümü Milli Mücadele kahramanlarının torunlarıyla kutlanacak
Milli Savunma Bakanı Akar: (Yunanistan'ın S-300'lerle tacizi) Bu kadar aleni şımarıklık kabul edilemez
SAT komandoları engellilerle Marmara Denizi'nde '100. Yıl Zafer Dalışı' yaptı

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