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TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da başladı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.08.2022
60 saniyede bugün (30 Ağustos 2022)

Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank TEKNOFEST KARADENİZ'de konuştu: Türkiye artık üreten ve ihraç eden olacak
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardıma devam ediyor
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

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