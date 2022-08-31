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Trabzonspor Futbol Takımı, Süper Lig’in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.08.2022
60 saniyede bugün (31 Ağustos 2022)

Tarihi Orient Express treni İstanbul'a ulaştı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

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