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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.08.2022
60 saniyede bugün (27 Ağustos 2022)

Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri Laçın kentinin Azerbaycan'a iadesini sevinçle karşıladı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Ukrayna limanlarından yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde tahıl taşındı
Yaz boyunca yaylalarda konaklayan göçerler eve dönüş yolculuğuna başladı
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

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