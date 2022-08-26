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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.08.2022
60 saniyede bugün (26 Ağustos 2022)

Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazaya ilişkin cip safari aracı sürücüsü tutuklandı
HSK'den 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ardından kazada yaralanan 7 kişi de taburcu edildi
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yargıtay genelinde 458 bin 888 dosya var

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