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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.08.2022
60 saniyede bugün (25 Ağustos 2022)

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: Toplumsal barışımızı zedeleyen ayrıştırıcı söylemler asla kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu
Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki

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