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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde devam ediyor Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.08.2022
60 saniyede bugün (24 Ağustos 2022)

İzmir'de sağanak etkili oluyor
Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi
Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi" açıldı
İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
Bakan Akar: Ordumuz, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir

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