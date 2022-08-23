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Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı Kiev'deki Kreşatik Caddesi ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergileniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de ''Yüz Yüze Gönül Gönüle'' programı kapsamında, STK Temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.08.2022
60 saniyede bugün (23 Ağustos 2022)

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 'ad ve soyadı değişiklik başvurusu' açıklaması
'Ukrayna'nın toprak bütünlüğü küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir'
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti
Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Evlatlarımızı bize versinler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

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