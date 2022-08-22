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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.08.2022
60 saniyede bugün (22 Ağustos 2022)

TEKNOFEST alanına ulaşım ring seferleriyle sağlanacak
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren 'havrita.com'a erişim engellendi
Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi

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