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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.08.2022
60 saniyede bugün (21 Ağustos 2022)

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi
Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Yurtlarda ücretsiz konaklamadan yararlanan gençler Erzurum'da tarihe yolculuk etti
Giresun'da 2020 yılında yaşanan sel felaketinin yaraları büyük ölçüde sarıldı

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