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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.08.2022
60 saniyede bugün (20 Ağustos 2022)

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
Bakan Akar, BM Genel Sekreteri Guterres ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu

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