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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu tarafından 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.08.2022
60 saniyede bugün (19 Ağustos 2022)

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni
Bakan Özer: Kısa sürede 520 tane atıl durumda olan köy okulunu "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürdük
Milli Deniz Topu liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

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