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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın kapanış seremonisinde konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tokat’ta "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ağustos 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.08.2022
60 saniyede bugün (18 Ağustos 2022)

Erdoğan ile Zelenskiy, tahıl ihracatı girişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumu görüştü
Zelenskiy: Barış görüşmelerin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Güçlü bir Türkiye olarak ayaklarımız yere sağlam basacak
Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
BM Genel Sekreteri Guterres: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir

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