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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.09.2022
60 saniyede bugün (25 Eylül 2022)

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mega yat "Anna" Marmaris'te
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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