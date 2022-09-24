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TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.09.2022
60 saniyede bugün (24 Eylül 2022)

Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi
Bakan Yanık: Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrencinin davasına müdahil olacağız
İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi
TOKİ'den "idarenin borçlarını ödemediği" iddiasına yalanlama

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