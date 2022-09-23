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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılış programında konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.09.2022
60 saniyede bugün (23 Eylül 2022)

THY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca: Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi
Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarından 10'u tutuklandı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

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