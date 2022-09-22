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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısında konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.09.2022
60 saniyede bugün (22 Eylül 2022)

Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li 14 terörist etkisiz hale getirildi
Ardahan'da sağanak etkili oldu
Denizli'de orman yangını çıktı
Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu

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