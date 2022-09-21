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Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Adıyaman’da, Denizli'de düşen yangın söndürme helikopteri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.09.2022
60 saniyede bugün (21 Eylül 2022)

Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile bir araya geldi
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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