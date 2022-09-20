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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı alınan teknede kurtarılan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu ticari gemi Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı açıklarına getirildi.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.09.2022
60 saniyede bugün (20 Eylül 2022)

"Demir Yumruk" davası Ankara'da görülecek
Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yargıtay ve istinaf seviyesinde ciddi yapısal reformların yapılması gerekmektedir
"Sosyal Konut Projesi" için TOKİ'ye 65 bini aşkın soru geldi

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