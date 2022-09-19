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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ağrı’da “Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni”nde konuşuyor Kraliçe 2. Elizabeth için Londra’da cenaze töreni düzenleniyor A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile yapacağı maç öncesi TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.09.2022
60 saniyede bugün (19 Eylül 2022)

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarım Park Projesi'nin açılışını yaptı: Tarım sektörümüzü şaha kaldırmak istiyoruz
Bakan Yanık: Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin sorunlarına çözüm üretmek için canla başla çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Adalet Bakanı Bozdağ: Bilim ve sanat hürriyeti, ifade hürriyeti, anayasamızın, yasalarımızın teminatı altında
"Metrobüs şoförlerinin yorgun ve stresli çalıştığı" iddiası

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