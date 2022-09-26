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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.09.2022
60 saniyede bugün (26 Eylül 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı
Türkiye, Doğu Ege adalarındaki faaliyetler için Yunanistan ve ABD'yi protesto etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "TSK'ya yönelik asılsız söylemlerde bulunanlara" tepki
Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a karşı ülkemizin menfaatlerini tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız

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