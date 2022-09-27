Dolar
18.49
Euro
17.77
Altın
1,633.41
ETH/USDT
1,365.70
BTC/USDT
19,924.00
BIST 100
3,265.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.09.2022
60 saniyede bugün (27 Eylül 2022)

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem
Kaymakam Yenisoy'dan Salda Gölü'nde kirlilik iddialarına ilişkin açıklama
Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Almanya'da "Türk rüzgarı"
İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu

Benzer haberler

60 saniyede bugün (27 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (27 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (26 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (25 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (24 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (24 Eylül 2022)
60 saniyede bugün (23 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (23 Eylül 2022)
60 saniyede bugün (22 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (22 Eylül 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet