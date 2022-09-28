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Sultanbeyli’deki bir tencere imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.09.2022
60 saniyede bugün (28 Eylül 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemine ret
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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