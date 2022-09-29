Dolar
18.53
Euro
18.02
Altın
1,648.06
ETH/USDT
1,293.30
BTC/USDT
18,970.00
BIST 100
3,069.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.09.2022
60 saniyede bugün (29 Eylül 2022)

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz
"Demir Pençe" tugayında sancak töreni
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (29 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (29 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (28 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (27 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (26 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (26 Eylül 2022)
60 saniyede bugün (25 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (25 Eylül 2022)
60 saniyede bugün (24 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (24 Eylül 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet