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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreninde konuşuyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.09.2022
60 saniyede bugün (30 Eylül 2022)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi
Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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