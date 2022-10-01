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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.10.2022
60 saniyede bugün (01 Ekim 2022)

Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Zorlu eğitimin ardından su altında arama kurtarma yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönem Meclisimiz Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturacak
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

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