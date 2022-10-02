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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.10.2022
60 saniyede bugün (02 Ekim 2022)

Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a yardım teşekkürü
Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Başsavcılıktan Mersin'deki polisevine terör saldırısı ve soruşturmalara ilişkin açıklama
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

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