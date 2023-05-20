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Başkentte sağanak etkili oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
60 saniyede bugün (20 Mayıs 2023)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısını yayımladı
İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
AA seçim sonuçlarını isabetli şekilde abonelerine aktardı
Suriyelilerin eve dönüşü için ülkenin kuzeyindeki briket ev yapımları hızla devam ediyor
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü

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