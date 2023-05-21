Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,804.00
BTC/USDT
26,884.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
60 saniyede bugün (21 Mayıs 2023)

"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı
AA Genel Müdürü Karagöz: 'AA manipülasyon yapıyor' demek manipülasyonun en büyüğüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta ve uzun vadede, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri kutladı
TBMM Başkanı Şentop, belediyenin konaklama kararına son verdiği depremzedeleri ziyaret etti

Benzer haberler

60 saniyede bugün (21 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (21 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (20 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (19 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (18 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (18 Mayıs 2023)
60 saniyede bugün (17 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (17 Mayıs 2023)
60 saniyede bugün (16 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (16 Mayıs 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet