TDV, Kamboçya'da kurban kesimlerine başladı

Kurban kesim faaliyeti için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, Kamboçya'nın Battambang şehrine geçti.

Battambang şehrinde bayram namazının ardından 100 büyükbaş kurbanın kesimine başlandı.

Bu kapsamda kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor.

Tüm bu aşamalarda, vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

Bayramın ikinci günü Siem Reap kentinde 50 büyükbaş kurban kesimi yapılacak.

Kurban etleri Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Pei Len ve Siem Reap şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

TDV, "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla yaklaşık 1050 hisse kurban etini Kamboçya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

TDV Kamboçya Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Kafile Sorumlusu Enes Sancak, AA muhabirine, TDV'ye emanet edilen bağışların yerlerine ulaştırılmaya başlandığını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye TDV aracılığıyla devam eden bağışçılarına teşekkür eden Sancak, İslam aleminin bayramlarını tebrik etti.

