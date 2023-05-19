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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
60 saniyede bugün (19 Mayıs 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul edecek
İstanbul Havalimanı yoğunlukta Avrupa'nın zirvesinde
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