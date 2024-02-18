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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
60 saniyede bugün (18 Şubat 2024)

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı
İBB adayı Kurum: Bizim hayalimiz, gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli İstanbul'u inşa etmektir
Bakan Kacır: İstanbul'un kaybedecek bir dakikası daha kalmadı
Diyarbakır annelerinden Arslan: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bir ihmal, bir kusur varsa, kesinlikle hak, adalet tecelli edecek

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