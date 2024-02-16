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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Diyarbakır’da “Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuşuyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaretinde konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Antalya Ekonomi STK'leri Toplantısı"nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
60 saniyede bugün (16 Şubat 2024)

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İslam dünyasının çaresiz, inisiyatifsiz olması İsrail yönetiminin arkasındaki en büyük güçtür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır
Gaziantep'ten Gazze'ye 10 tır gıda yardımı yola çıktı
Orgeneral Bayraktaroğlu, 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında incelemelerde bulundu

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