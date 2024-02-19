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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
60 saniyede bugün (19 Şubat 2024)

Bakan Özhaseki: Şimdi teslim edeceğimiz veya birkaç ay içerisinde vereceğimiz tam 307 bin konut var
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tutumu net olacak
YÖK: Üniversite başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak
Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Bakan Göktaş: Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak

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