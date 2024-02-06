Dolar
30.57
Euro
32.80
Altın
2,023.72
ETH/USDT
2,340.90
BTC/USDT
43,052.00
BIST 100
8,796.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. - VTR
logo
Yaşam, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Yıllarca kucağına almayı beklediği evladını depremde yitiren anne, yeni doğan bebeğine umutla sarılıyor

Adıyaman'da, yıllar süren tedavi sonucu kavuştuğu evladını 6 Şubat'ta kaybeden Güler Bekar, depremden iki hafta önce karnında olduğunu öğrendiği çocuğunun doğumuyla yaşama tutundu.

Ergün Haktanıyan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Yıllarca kucağına almayı beklediği evladını depremde yitiren anne, yeni doğan bebeğine umutla sarılıyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan - AA

Adıyaman

Bekar ailesi evlendikten uzun yıllar sonra çocuk sahibi oldu. Tedavilerin ardından 2012'de bebeklerini kucaklarına alan aile, Kahramanmaraş merkezli depremlerde umutla büyüttükleri çocuklarının hayatını kaybetmesiyle büyük yıkıma uğradı.

Enkazdan karnındaki 3 aylık bebeği ile kurtarılan anne, ikinci oğlunu herhangi bir tedavi olmadan kucağına aldı.

Güler Bekar, AA muhabirine, 17 yıldır evli olduğunu, bebek sahibi olmak için yıllarca tedavi gördüğünü söyledi.

Bu süreçte çocuk sahibi olma umudunu yitirmediğini dile getiren Bekar, tedavilerin ardından doğan Mehmet Talha ismini verdikleri oğullarını 11 yaşında depremde kaybettiklerini belirtti.

Kendisi ve ailesinin enkazdan 1 saat sonra kurtarıldığını anlatan Güler, depremin onlarca akrabasını hayattan kopardığını ifade etti.

"10 yıl boyunca yine bebek beklentimiz yoktu"

Yeni bebek haberini 6 Şubat'tan kısa süre önce aldıklarını kaydeden Güler, "Depremden iki hafta önce öğrenmiştik yeni bir bebeğimin olduğunu. 10 yıl boyunca bebek beklentimiz yoktu. Bir baktık ki mucize... Kurban olduğum Allah verdi. Çok şükür oldu. Hiçbir şey birinin yerini tutmaz ama yine de çok şükür." diye konuştu.

Yusuf Kayra ismini verdikleri bebeğin 6 ay önce dünyaya geldiğini, kendilerine umut olduğunu dile getiren Güler, depremin bir çocuğunu hayattan aldığını, evlat kaybetmenin acısını yaşadığını ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları
İstanbul Adliyesi’ne saldırı girişiminde bulunan 2 DHKP/C’li terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük
Depremden yaralı kurtulan komşular birbirlerinden aldıkları güçle yaşama tutundu
İBB Başkan adayı Kurum: Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Bolat'tan deprem bölgesine finansman desteği müjdesi

Ticaret Bakanı Bolat'tan deprem bölgesine finansman desteği müjdesi

İBB Başkan adayı Kurum: Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor

Depremde yakınlarını kaybeden Arif Anaç için "zaman 4.17'de durdu"

Yıllarca kucağına almayı beklediği evladını depremde yitiren anne, yeni doğan bebeğine umutla sarılıyor

Yıllarca kucağına almayı beklediği evladını depremde yitiren anne, yeni doğan bebeğine umutla sarılıyor
Can kurtaran köpek "Proteo"nun hatırası Adıyaman'da yaşatılıyor

Can kurtaran köpek "Proteo"nun hatırası Adıyaman'da yaşatılıyor
Enkaz altındaki ailesini cep telefonu sinyaliyle bulan Hanlıoğlu, yaşadıklarını unutamıyor

Enkaz altındaki ailesini cep telefonu sinyaliyle bulan Hanlıoğlu, yaşadıklarını unutamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet