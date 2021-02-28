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Politika, 28 Şubat

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de demokrasinin teminatı bizatihi milletimizin kendisidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat sürecini ve yaşanan acıları Türkiye'nin konuşması gerektiğini belirterek, demokrasinin teminatı olarak 'millet'i işaret etti.

Sinan Uslu   | 28.02.2021
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de demokrasinin teminatı bizatihi milletimizin kendisidir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'de 15 Temmuz'da fiilen, 16 Nisan 2017'de de hukuken, darbelere zemin hazırlayan bir yapı ortadan kalkmıştır. Türkiye'de demokrasinin teminatı bizatihi milletimizin kendisidir" dedi.

Şentop, "28 Şubat'a ilişkin 'Geçmiş bir süreçti, istismar ediliyor.' gibi hususlar tamamen bir suçluluk telaşı içinde, kendi suçlarını ve sorumluluklarını örtmek isteyen insanların sözleridir. 28 Şubat sürecini, bu acıları Türkiye'nin konuşması lazım. 'Yeter artık, bunu konuşmayalım.' diyenlere yapabilecekleri bir iş söyleyeyim; çıkıp kendi sorumluluklarını ve o dönemde yaptıklarını itiraf etsinler, bundan pişmanlık duyduklarını söylesinler." açıklamasında bulundu.

"Türkiye’nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa’ya ihtiyacı var"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye’nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir Anayasa’ya ihtiyacı var. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir Anayasa tartışmasıdır."

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