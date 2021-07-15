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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı

Etkinlik kapsamında kuleye yansıtılan Türk bayrağı ve tarihi olaylara ilişkin hazırlanan görseller, vatandaşlar ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Fatih Türkyılmaz   | 15.07.2021
Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı

İstanbul

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı videolar yansıtıldı.

Işıklı gösteride milli iradenin zaferi "Türkiye Geçilmez" sloganıyla anlatıldı.


Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ışıklı mapping gösterisini ilgiyle izledi.

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