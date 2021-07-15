Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı
Etkinlik kapsamında kuleye yansıtılan Türk bayrağı ve tarihi olaylara ilişkin hazırlanan görseller, vatandaşlar ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.
İstanbul
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı videolar yansıtıldı.
Işıklı gösteride milli iradenin zaferi "Türkiye Geçilmez" sloganıyla anlatıldı.
Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ışıklı mapping gösterisini ilgiyle izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.