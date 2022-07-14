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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Genelgeye göre, yarına kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler, camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te eş zamanlı salalar okunacak.

Sefa Şahin   | 14.07.2022
Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, tüm il müftülüklerine gönderildi.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği başlatıldı. Bu kapsamda yarına kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir hatim okunacak.

Cuma namazı öncesi camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacak

Yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, il ve ilçe merkez camilerinde Mevlid-i Şerif okunacak.

Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde şehitlerin ruhları için düzenlenecek "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı", Diyanet TV'den naklen yayımlanacak.

15 Temmuz ruhunu ele alan bir hutbe hazırlanarak camilerde okutulacak.

Tüm minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak

Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı salalar okunacak.

Ayrıca tüm cami minarelerinin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Bugün ve yarın şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler

Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu, yüz yüze ve çevrim içi konferanslar düzenlenecek.

Sosyal medya başta olmak üzere yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine konuşmalar yapılacak.

Sosyal medya gibi çeşitli mecralarda gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

Diyanet TV'de din istismarı ve 15 Temmuz konularında yayınlar yapılacak

Yaz Kur'an kurslarında çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Diyanet TV başta olmak üzere Başkanlığın yayın organlarında "din istismarı" ve "15 Temmuz" konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de içeren yayınlar yapılacak.

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