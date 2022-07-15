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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin ufku açık, geleceği parlak, bayrağı hür, iradesi kudretlidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin ufku açık, geleceği parlak, bayrağı hür, iradesi kudretlidir. Hiçbir karanlık güç, Anadolu'nun bu engin ve parlak ışığını söndürmeye güç yetiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 15.07.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin ufku açık, geleceği parlak, bayrağı hür, iradesi kudretlidir

Ankara

Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

15 Temmuz destanının yıl dönümünde şehitleri hürmet, minnet ve rahmetle yad eden Kalın, gazilere şükranlarını sundu.

Milletin dayanışma ruhunun her türlü terör yapılanmasının planlarını boşa çıkaracak güçte olduğuna dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Dini ve manevi değerleri istismar ve tahrif ederek bir ihanet şebekesi, sapkın bir inanç ve Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen FETÖ'ye karşı her zemin ve satıhta mücadelemiz devam edecek. FETÖ'ye ülkelerinde kucak açanlara, göz yumanlara ve onları Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışanlara çağrımızı yineliyoruz. Koynunuzda beslediğiniz yılan dönüp bir gün sizi de sokacaktır. Bu zehirli yapıdan bir an evvel kurtulun. Türkiye'nin ufku açık, geleceği parlak, bayrağı hür, iradesi kudretlidir. Hiçbir karanlık güç, Anadolu'nun bu engin ve parlak ışığını söndürmeye güç yetiremeyecektir."

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