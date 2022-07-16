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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camiden yeniden yükseldi.

Yusuf Soykan Bal   | 16.07.2022
15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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