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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İstanbul'a geldi

Ali Cevahir Aktürk   | 15.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İstanbul'a geldi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İstanbul

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen ve bu yılki ilk seferi için Ankara'dan hareket eden yüksek hızlı tren (YHT), Kadıköy'deki YHT Garı'na ulaştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.

Dış giydirmesi yapılan YHT seti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü görselleriyle Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.

Toplam 411 kişilik kapasiteye sahip CAF YHT seti, bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol katedecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşınacak.

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