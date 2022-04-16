Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,038.80
BTC/USDT
40,379.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, 10. Büyükelçiler Konferansı

Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna’daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Ukrayna’daki durumu ele aldı.

Emre Gürkan Abay   | 16.04.2022
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna’daki durumu görüştü

Moskova

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu iş birliğine yönelik olumlu yönde değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, taraflar Ukrayna ve Yemen’deki gelişmeleri de ele aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 121'e çıktı
Şanghaylılar karantina açmazında öfke ve çaresizliğin sınırlarını zorluyor

Benzer haberler

Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna’daki durumu görüştü

Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna’daki durumu görüştü

Rusya, İngiltere Başbakanı Johnson ve 12 üst düzey isme yaptırım kararı aldı

Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 100 asker, 163 uçak, 145 helikopter ve 762 tankını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu
Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi

Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi