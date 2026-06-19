Melalui Paviliun Turkiye, pemerintah Turkiye berupaya memperkenalkan potensi ekosistem startup dan teknologi nasional kepada jaringan investasi serta inovasi global di WMF 2026

Startup Turkiye akan bertemu investor global di ajang We Make Future 2026 Melalui Paviliun Turkiye, pemerintah Turkiye berupaya memperkenalkan potensi ekosistem startup dan teknologi nasional kepada jaringan investasi serta inovasi global di WMF 2026

Sejumlah startup asal Turkiye akan bertemu investor dan pelaku industri teknologi global dalam ajang We Make Future (WMF) 2026 di Italia, sebagai bagian dari upaya memperluas akses ke ekosistem investasi dan inovasi internasional.

Menurut pernyataan Kantor Investasi dan Keuangan Kepresidenan Turkiye, negara tersebut akan berpartisipasi melalui Paviliun Turkiye pada WMF 2026 yang berlangsung di Bologna, Italia, pada 24-26 Juni.

Dalam ajang tersebut, startup Madlen, Bomensoft, Pixselect, Text2Test, Werover, Pabli, dan Messagegate akan berkesempatan bertemu investor internasional, perusahaan teknologi, dana modal ventura, serta calon mitra bisnis dari berbagai negara.

Paviliun Turkiye bertujuan memperkenalkan ekosistem kewirausahaan yang dinamis dan potensi pertumbuhan berbasis teknologi Turkiye kepada para pemangku kepentingan internasional.

Keikutsertaan tersebut juga diharapkan menjadi platform penting bagi startup Turkiye untuk meningkatkan visibilitas di tingkat global.

Melalui pertemuan dengan investor, kegiatan pencocokan bisnis (B2B), dan aktivitas jaringan yang digelar selama acara, startup Turkiye diharapkan dapat memperluas kerja sama internasional dan membuka akses ke pasar baru.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program "Pusat Kuat untuk Investasi di Abad Turkiye" yang bertujuan memperkuat hubungan startup Turkiye dengan jaringan investasi global, mengembangkan kemitraan baru, serta meningkatkan promosi ekosistem kewirausahaan Turkiye di tingkat internasional.

WMF dikenal sebagai salah satu ajang terkemuka dunia di bidang kecerdasan buatan, teknologi maju, transformasi digital, dan kewirausahaan.

Pada penyelenggaraan tahun 2025, acara tersebut dihadiri lebih dari 73.000 peserta, perwakilan dari lebih dari 90 negara, serta lebih dari 700 sponsor dan perusahaan.

Selain itu, WMF juga menjadi tuan rumah bagi lebih dari 3.000 pemangku kepentingan di bidang startup dan inovasi terbuka.

Ajang ini dinilai sebagai salah satu platform global penting yang memungkinkan terjalinnya hubungan langsung antara startup dan investor dari berbagai negara.