Selcuk Bayraktar dan Haluk Bayraktar secara konsisten menempati dua posisi teratas dalam daftar pembayar pajak penghasilan terbesar Turkiye sejak 2021

Turkiye umumkan 100 pembayar pajak terbesar, bos Baykar di posisi teratas Selcuk Bayraktar dan Haluk Bayraktar secara konsisten menempati dua posisi teratas dalam daftar pembayar pajak penghasilan terbesar Turkiye sejak 2021

Turkiye mengumumkan daftar 100 pembayar pajak penghasilan terbesar untuk 2025, dengan Ketua perusahaan pertahanan Baykar, Selcuk Bayraktar, kembali menempati posisi teratas untuk tahun kelima berturut-turut setelah membayar pajak hampir 3 miliar lira Turkiye.

Bayraktar menjadi pembayar pajak penghasilan terbesar di Turkiye setelah membayar pajak sebesar 2,99 miliar lira Turkiye (75,7 juta dolar AS).

CEO Baykar Haluk Bayraktar berada di posisi kedua dengan pembayaran pajak sebesar 2,5 miliar lira (63,3 juta dolar AS).

Ketua kehormatan Koc Holding, Rahmi Koc, menempati peringkat ketiga setelah membayar pajak penghasilan sebesar 831 juta lira (21 juta dolar AS).

Selcuk Bayraktar dan Haluk Bayraktar secara konsisten menduduki dua posisi teratas dalam daftar pembayar pajak penghasilan terbesar Turkiye setiap tahun sejak 2021.

Keberadaan keduanya di posisi teratas berlangsung seiring dengan pertumbuhan Baykar yang ditopang ekspor.

Perusahaan teknologi, pertahanan dan kedirgantaraan Turkiye itu mencetak rekor baru pada 2025 dengan ekspor kendaraan udara nirawak produksi dalam negeri senilai 2,2 miliar dolar AS.

Nilai ekspor Baykar meningkat dari 664 juta dolar AS pada 2021 menjadi 1,2 miliar dolar AS pada 2022, kemudian mencapai 1,8 miliar dolar AS pada 2023 dan 2024 sebelum mencetak rekor baru pada tahun lalu.

Baykar, yang memimpin ekspor sektor pertahanan dan kedirgantaraan Turkiye selama lima tahun terakhir, juga tetap berada di antara 10 eksportir terbesar negara tersebut dari seluruh sektor untuk tahun ketiga berturut-turut.

Baykar telah menandatangani perjanjian ekspor dengan 39 negara, termasuk kontrak dengan 36 negara untuk kendaraan udara tempur nirawak Bayraktar TB2 dan 16 negara untuk Bayraktar Akinci.

Perusahaan tersebut memperoleh sekitar 90% pendapatannya dari ekspor, baik secara tahunan maupun kumulatif sejak memulai kegiatan penelitian dan pengembangan pada 2003.

Baykar mengatakan seluruh proyeknya dibiayai menggunakan sumber daya sendiri tanpa menerima insentif tunai negara, hibah ataupun jaminan pesanan. Perusahaan itu juga tidak menggunakan pinjaman bank sejak didirikan.

Baykar membiayai kegiatan penelitian, pengembangan dan produksinya dengan menginvestasikan kembali pendapatannya sekaligus memperluas kegiatan ke bidang teknologi tinggi baru, termasuk teknologi antariksa.

Perusahaan tersebut mempekerjakan lebih dari 8.500 orang di seluruh anak perusahaan di dalam dan luar negeri.

Nilai tukar dolar AS terhadap lira Turkiye (USD/TRY) rata-rata berada di level 39,49 sepanjang 2025.