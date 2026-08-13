Jumlah pajak yang dibayarkan jajaran pimpinan Baykar meningkat sekitar 18 kali lipat sejak 2021, dengan model pertumbuhan perusahaan yang berorientasi ekspor menjadi faktor utama peningkatan tersebut

Baykar perkuat ekspor global, dua pimpinannya teratas dalam pembayaran pajak Turkiye Jumlah pajak yang dibayarkan jajaran pimpinan Baykar meningkat sekitar 18 kali lipat sejak 2021, dengan model pertumbuhan perusahaan yang berorientasi ekspor menjadi faktor utama peningkatan tersebut

Keberhasilan ekspor global Baykar di sektor kendaraan udara tempur nirawak kembali mengantarkan jajaran pimpinan perusahaan teknologi, pertahanan dan kedirgantaraan itu menjadi pembayar pajak penghasilan terbesar di Turkiye untuk tahun kelima berturut-turut.

Berdasarkan data Administrasi Pendapatan Turkiye (GIB), Ketua Dewan Direksi Baykar Selcuk Bayraktar dan CEO Baykar Haluk Bayraktar menjadi pembayar pajak penghasilan terbesar di Turkiye selama lima tahun berturut-turut pada periode 2021-2025.

Selcuk Bayraktar melaporkan pajak penghasilan sebesar 2,991 miliar lira Turkiye untuk periode pajak 2025, sementara Haluk Bayraktar melaporkan pajak sebesar 2,502 miliar lira.

Total pajak penghasilan yang dibayarkan kedua pimpinan Baykar itu mencapai 5,493 miliar lira.

Pajak tersebut dibayarkan setelah pengenaan pajak perusahaan dan pemotongan pajak atas pembagian keuntungan yang dihitung berdasarkan pendapatan Baykar pada tahun sebelumnya.

Model pertumbuhan yang berorientasi ekspor menjadi faktor utama di balik peningkatan sekitar 18 kali lipat jumlah pajak yang dibayarkan jajaran pimpinan Baykar sejak 2021.

Riset dan investasi berkelanjutan dengan sumber daya sendiri

Sejak didirikan, Baykar menjalankan seluruh proyeknya menggunakan sumber daya sendiri dan beroperasi tanpa menerima insentif tunai, hibah maupun jaminan pesanan dari pemerintah.

Perusahaan juga tidak menggunakan pinjaman bank sejak didirikan dan membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) serta proses produksinya dengan menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh.

Baykar kini mengarahkan visi masa depannya ke berbagai bidang baru dalam teknologi tinggi, termasuk teknologi antariksa.

Sejak memulai perjalanan R&D pada 2003, sekitar 90% dari total pendapatan perusahaan berasal dari ekspor.

Ekspor cetak rekor baru 2,2 miliar dolar AS

Baykar, yang menjadi pemimpin ekspor sektor pertahanan dan kedirgantaraan selama lima tahun terakhir, telah menandatangani kontrak pengadaan dengan 39 negara.

Kontrak tersebut mencakup Bayraktar TB2 dengan 36 negara dan Bayraktar AKINCI dengan 16 negara.

Nilai ekspor Baykar yang mencapai 664 juta dolar AS pada 2021 meningkat menjadi 1,2 miliar dolar AS pada 2022, kemudian masing-masing 1,8 miliar dolar AS pada 2023 dan 2024.

Pada 2025, nilai ekspor perusahaan kembali mencetak rekor dengan mencapai 2,2 miliar dolar AS.

Dengan 90% pendapatannya berasal dari ekspor, Baykar mempertahankan posisinya di antara 10 perusahaan dengan nilai ekspor terbesar di seluruh sektor di Turkiye selama tiga tahun berturut-turut sekaligus memperkuat kepemimpinannya di pasar global kendaraan udara tempur nirawak.

Jumlah pekerja lampaui 8.500 orang

Baykar juga terus melakukan investasi sumber daya manusia yang berfokus pada teknologi tinggi.

Perusahaan tersebut kini mempekerjakan lebih dari 8.500 orang di berbagai anak perusahaan di dalam maupun luar negeri.