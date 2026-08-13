Turkiye jadi salah satu pusat jaringan transportasi udara global

Jumlah destinasi penerbangan internasional Turkiye meningkat dari 60 menjadi 356, sementara jumlah negara yang memiliki perjanjian transportasi udara dengan Turkiye bertambah dari 81 menjadi 175

Kapasitas penumpang bandara Turkiye melonjak menjadi 397,4 juta per tahun Jumlah destinasi penerbangan internasional Turkiye meningkat dari 60 menjadi 356, sementara jumlah negara yang memiliki perjanjian transportasi udara dengan Turkiye bertambah dari 81 menjadi 175

Turkiye terus memperluas kapasitas sektor penerbangannya dalam 24 tahun terakhir, dengan kapasitas penumpang tahunan bandara melonjak dari 55 juta menjadi lebih dari 397,4 juta orang, kata Menteri Transportasi dan Infrastruktur Abdulkadir Uraloglu.

“Dalam 24 tahun terakhir, kami meningkatkan kapasitas penumpang tahunan bandara dari 55 juta menjadi lebih dari 397,4 juta. Dengan demikian, kapasitas kami telah mencapai tingkat yang mampu melayani penumpang lebih banyak daripada total populasi 26 negara Uni Eropa,” kata Uraloglu dalam pernyataan tertulis.

Uraloglu mengatakan Turkiye telah mencapai tingkat yang menonjol di dunia dalam sektor penerbangan sipil, baik dari sisi infrastruktur bandara, kapasitas penumpang maupun jaringan penerbangan.

Jumlah bandara di seluruh Turkiye meningkat dari 26 menjadi 58 selama periode tersebut, sementara luas terminal bertambah dari 541.000 meter persegi menjadi 4,1 juta meter persegi.

Uraloglu mengatakan jumlah penumpang yang dilayani meningkat dari sekitar 34 juta menjadi 247,1 juta pada akhir 2025.

Sementara itu, lalu lintas penumpang harian meningkat dari sekitar 92.000 menjadi 677.000 orang.

Turkiye naik dalam peringkat penerbangan global

Uraloglu mengatakan pertumbuhan serupa juga terjadi pada lalu lintas pesawat, dengan jumlah penerbangan meningkat dari 532.000 menjadi lebih dari 2,5 juta, sementara jumlah penerbangan harian melampaui 6.800.

Menurut dia, Turkiye tidak hanya mencatat pertumbuhan kapasitas penerbangan, tetapi juga mengalami peningkatan signifikan dalam peringkat global.

“Kami naik dari peringkat ke-18 menjadi ketujuh dalam lalu lintas penumpang dunia dan dari peringkat ketujuh menjadi ketiga di Eropa,” kata Uraloglu.

Jumlah keseluruhan pesawat meningkat dari 626 menjadi 2.218 unit, sedangkan jumlah pesawat berbadan besar bertambah dari 150 menjadi 800 unit.

Kapasitas kursi penerbangan meningkat dari sekitar 25.000 menjadi lebih dari 157.000, sementara kapasitas kargo naik dari 303.000 ton menjadi 2.903 ton.

Jumlah destinasi penerbangan internasional juga meningkat dari 60 menjadi 356, sedangkan jumlah negara yang memiliki perjanjian transportasi udara dengan Turkiye bertambah dari 81 menjadi 175.

Uraloglu mengatakan panjang jalur penerbangan yang ditetapkan di wilayah udara Turkiye meningkat 91% dari 41.901 kilometer menjadi 80.000 kilometer.

“Artinya, saat ini pesawat-pesawat kami melakukan penerbangan melalui koridor udara besar yang panjangnya mencapai 80.000 kilometer,” katanya.

Jumlah posisi parkir pesawat juga bertambah dari 332 menjadi 1.739, sementara perangkat bantuan navigasi meningkat dari 215 menjadi 589.

Uraloglu mengatakan investasi yang dilakukan pemerintah juga menambah panjang landasan pacu penerbangan sipil sebesar 92,4 kilometer dari sekitar 149 kilometer pada 2002.

Dengan demikian, total panjang landasan pacu di Turkiye kini mencapai 241,4 kilometer, atau setara dengan jarak antara Ankara dan Corum.

Uraloglu menegaskan kapasitas penerbangan yang telah dibangun Turkiye tidak hanya menjadi infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi masa depan.

“Dengan pertumbuhan ini, kami telah menjadikan negara kami sebagai salah satu pusat jaringan transportasi udara global,” katanya.