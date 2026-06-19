Erdogan menyebut tahun 2026 sebagai tahun pertemuan puncak bagi Turkiye karena negara itu akan menjadi tuan rumah berbagai agenda internasional penting, termasuk KTT NATO

Erdogan: Turkiye menjadi aktor utama dalam penyelesaian krisis kawasan Erdogan menyebut tahun 2026 sebagai tahun pertemuan puncak bagi Turkiye karena negara itu akan menjadi tuan rumah berbagai agenda internasional penting, termasuk KTT NATO

Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Turkiye bukan sekadar penonton dalam berbagai krisis regional, melainkan menjadi aktor utama dalam upaya penyelesaiannya, dengan perang Iran sebagai contoh terbaru peran tersebut.

"Turkiye bukanlah pihak yang hanya menyaksikan krisis di kawasan, tetapi seperti yang baru-baru ini terlihat dalam perang Iran, menjadi aktor utama dalam upaya penyelesaiannya," kata Erdogan saat peresmian Jalur Metro Halkali-Bandara Istanbul di Istanbul pada Jumat.

Erdogan juga mengatakan bahwa Turkiye tengah bersiap menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin NATO, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada 7-8 Juli mendatang.

Sebelum KTT Pemimpin NATO digelar, Turkiye akan lebih dahulu menjadi tuan rumah KTT Parlemen NATO di Istanbul pada 28-29 Juni, ujarnya.

"Sepanjang tahun ini, banyak acara internasional akan diselenggarakan di bawah tuan rumah Turkiye. Dengan kata lain, tahun 2026 akan menjadi tahun pertemuan puncak bagi Turkiye dalam arti yang sesungguhnya," kata Erdogan.

Menurut dia, berbagai kegiatan internasional tersebut akan meningkatkan nilai merek Turkiye, menunjukkan bahwa negara itu merupakan pusat daya tarik kawasan, sekaligus menegaskan perannya sebagai salah satu "aktor penentu arah" dalam diplomasi global.

Jalur Metro Halkali-Bandara Istanbul yang dibangun oleh Kementerian Transportasi Turkiye diharapkan mempermudah akses menuju bandara dengan memangkas waktu tempuh antara Halkali dan Bandara Istanbul menjadi hanya 30 menit.

Sebagai salah satu pusat penerbangan utama dunia, Bandara Istanbul pada tahun lalu tercatat sebagai bandara tersibuk kedua di Eropa dan peringkat ketujuh di dunia dengan melayani 84,5 juta penumpang.