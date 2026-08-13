Turkiye selidiki dugaan pencucian uang organisasi kriminal Alihan Kuris

Laporan MASAK menemukan volume transaksi keuangan sejumlah perusahaan terkait organisasi tersebut meningkat signifikan setelah 2020, disertai pemisahan dan pengalihan perusahaan

Turkiye tahan 30 tersangka dalam operasi terhadap organisasi kriminal Alihan Kuris Laporan MASAK menemukan volume transaksi keuangan sejumlah perusahaan terkait organisasi tersebut meningkat signifikan setelah 2020, disertai pemisahan dan pengalihan perusahaan

Aparat keamanan Turkiye menahan 30 tersangka, termasuk Alihan Kuris yang diduga sebagai pemimpin organisasi kriminal, dalam operasi serentak di 17 provinsi terkait penyelidikan dugaan pencucian uang, penipuan dan sejumlah tindak pidana lainnya.

Kantor Kepala Kejaksaan Ankara pada Kamis mengatakan operasi tersebut menargetkan “organisasi kriminal Alihan Kuris.”

Badan Investigasi Kejahatan Keuangan Turkiye (MASAK) menyusun laporan mengenai para tersangka dan perusahaan yang terkait dengan organisasi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan “mendirikan dan memimpin organisasi kriminal”, “keanggotaan dalam organisasi kriminal”, “pencucian hasil kejahatan”, “penipuan yang merugikan lembaga dan institusi publik”, serta “pelanggaran Undang-Undang Prosedur Perpajakan.”

Menurut laporan MASAK, volume transaksi keuangan sejumlah perusahaan yang terkait dengan organisasi tersebut meningkat secara signifikan setelah 2020, sementara perusahaan-perusahaan itu mengalami pemisahan dan pengalihan.

Laporan tersebut menemukan sejumlah perusahaan baru didirikan dengan modal dalam jumlah sangat besar melalui pemisahan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang baru dibentuk itu berlokasi di berbagai provinsi dan bergerak di bidang yang berbeda dari perusahaan asalnya.

Menurut laporan tersebut, beberapa perusahaan tidak memiliki sumber daya selain modal dan tidak melakukan aktivitas perdagangan secara aktif, melainkan menggunakan modal tersebut untuk membiayai anak perusahaan.

Laporan itu menyebut organisasi kriminal tersebut diduga menggunakan strategi tersebut untuk menghambat akses terhadap catatan perusahaan dan membuat transaksi keuangannya lebih sulit dilacak.

Laporan tersebut juga menemukan sebagian besar perusahaan menerima transfer melalui berbagai lembaga pembayaran dan memiliki perputaran uang tunai yang tinggi, sementara para pemegang saham perusahaan melakukan penyetoran uang tunai dalam jumlah besar yang sumbernya memerlukan penjelasan.

Dana tunai tersebut kemudian digunakan para pemegang saham untuk membiayai penambahan modal.

Laporan itu juga menyebut sejumlah besar dana yang disetorkan ke rekening perusahaan kemudian ditransfer ke perusahaan-perusahaan yang dianalisis dalam pola yang dinilai mencolok, sementara dana dalam jumlah signifikan yang diterima melalui lembaga pembayaran dan setoran tunai dialihkan ke berbagai perusahaan.

Catatan pembelian dan penjualan perusahaan juga menunjukkan transaksi bernilai tinggi dengan badan hukum lainnya. Laporan menyebut transaksi tersebut menjadi perhatian terkait kemungkinan penerbitan faktur fiktif.

Laporan itu juga menemukan transfer valuta asing dari berbagai perusahaan di luar negeri yang tidak sesuai dengan catatan perusahaan, sementara beberapa perusahaan menerima pengembalian pajak dalam jumlah besar.

MASAK menilai transaksi keuangan tersebut kemungkinan dilakukan secara terorganisasi.

Dalam penyelidikan tersebut, operasi serentak terhadap organisasi kriminal Alihan Kuris dilakukan di 17 provinsi, terutama Istanbul, Ankara dan Antalya.

Pihak berwenang mengeluarkan perintah penahanan terhadap 49 tersangka, beberapa di antaranya diketahui berada di luar negeri, serta surat perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap 43 alamat milik para tersangka dan 80 alamat milik 33 perusahaan.

Dari 49 tersangka, sebanyak 30 orang, termasuk Alihan Kuris, ditahan dalam operasi tersebut.

Sembilan tersangka diketahui berada di luar negeri, sementara upaya untuk menangkap 10 tersangka lainnya masih berlangsung.